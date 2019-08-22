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Schalke 04 gurbetçi futbolcu Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşma sağladı
Transfer Haberleri

Schalke 04 gurbetçi futbolcu Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, 18 yaşındaki Türk kökenli futbolcusu Levent Mercan ile profesyonel kontrat yaptı.

22 Ağustos 2019 20:18

Schalke 04 Kulübü’nden yapılan açıklamada, alt yapıdan yetişen Levent Mercan ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sürecek 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü David Wagner, Levent Mercan’ın profesyonel sözleşmeyi hak ettiğini belirterek, “Levent’in hedefi her genç oyuncu gibi kendisini daha fazla geliştirmek. Bunun için bizden her türlü desteği alacak” ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu da profesyonel sözleşme imzalayarak bir hayaline ulaştığını aktararak, gelecek yıllarda kendisini daha da geliştirmek için çalışacağını kaydetti.

Levent Mercan bu sezon Schalke 04'ün Almanya Kupası 1. turunda Drochtersen / Assel takımını 5-0 yendiği maçta ikinci yarıda oyuna girmiş ve 1 gol atmıştı. 18 yaşındaki futbolcu, geçen hafta da Borussia Möchengladbach-Schalke 04 maçının uzatma dakikalarında oyuna girmiş ve ilk kez Bundesliga’da forma giymişti.

Son güncelleme 20:18 | 22 Ağustos 2019
levent mercan schalke 04
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