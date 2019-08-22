SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 127 General ve amiralin görev yeri değiştirildi
Real Madrid Neymar için gözünü kararttı! Çılgın teklif…
Transfer Haberleri

Real Madrid Neymar için gözünü kararttı! Çılgın teklif…

İspanyol devi Real Madrid'in Brezilyalı futbolcu Neymar için Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e yaptığı yeni tekli ortaya çıktı.

22 Ağustos 2019 08:27

Juventus ve Barcelona ile Neymar transferinde yarışan Real Madrid, Paris Saint-Germain’e yeni bir teklif yaptı.

L’Equipe’te yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, Madrid ekibinin Neymar için yaptığı son teklifi de kabul etmedi.

Haberde; Real Madrid’in bu transfer için PSG’ye Gareth Bale, James Rodriguez, Keylor Navas ve 100 milyon euro önerdiği kaydedildi.

Ligue 1 ekibinin, Neymar’ı takas yoluyla göndermek istemediği ve bu transferden en az 200 milyon euro kazanmayı beklediği belirtiliyor.

2017 yazında Barcelona’dan PSG’ye 222 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Neymar, geçen sezon 28 resmi maçta Fransız devinin formasını giydi ve 23 gol atıp 13 asist yaptı.

Son güncelleme 08:27 | 22 Ağustos 2019
neymar Paris Saint Germain Real Madrid transfer
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Ankaragücü
24/08/2019 - 19:15
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
1 1 3
2 Sivasspor
1 1 3
3 Yeni Malatyaspor
1 1 3
4 Denizlispor
1 1 3
5 Alanyaspor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR