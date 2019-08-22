Real Madrid Neymar için gözünü kararttı! Çılgın teklif…

Juventus ve Barcelona ile Neymar transferinde yarışan Real Madrid, Paris Saint-Germain’e yeni bir teklif yaptı.

L’Equipe’te yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, Madrid ekibinin Neymar için yaptığı son teklifi de kabul etmedi.

Haberde; Real Madrid’in bu transfer için PSG’ye Gareth Bale, James Rodriguez, Keylor Navas ve 100 milyon euro önerdiği kaydedildi.

Ligue 1 ekibinin, Neymar’ı takas yoluyla göndermek istemediği ve bu transferden en az 200 milyon euro kazanmayı beklediği belirtiliyor.

2017 yazında Barcelona’dan PSG’ye 222 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Neymar, geçen sezon 28 resmi maçta Fransız devinin formasını giydi ve 23 gol atıp 13 asist yaptı.