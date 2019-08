PSV Kostas Mitroglou transferini resmen açıklandı

Galatasaray’ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou ile anlaşmaya varan PSV oyuncuyu resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Mitroglou, PSV ile sözleşme imzalamasının ardından ”Kariyerim, macera dolu ve PSV tercihi, benim için çok iyi bir adım. Takımıma hem Hollanda’da hem de Avrupa Ligi’nde fayda sağlamak için sabırsızlanıyorum” sözlerini kullandı.

‘ÇİFTE KUPA İLE TAMAMLAMAK BENİM İÇİN ONURDU’

Öte yandan Yunan forvet, Twitter hesabından Galatasaray paylaşımında bulunurken ”Galatasaray’ın bir parçası olup geçen sezonu çifte kupa ile tamamlamak benim için bir onurdu. İnanılmaz desteğiniz için teşekkürler, sizi asla unutmayacağım. Galatasaray ve müthiş taraftarı için en iyisini diliyorum! Kupa kazanmaya devam! Cimbom” dedi.

‘BİZE EKSTRA KATKILARI OLACAKTIR’

PSV Teknik Direktörü Mark van Bommel ise ”Sam Lammers ve Gaston Pereiro’nun sakatlığı, Lozano’nun da ayrılacak olmasından forvet hattımızı güçlendirmemiz gerekiyordu. Mitroglou, daha önceden sahip olmadığımız tarz bir forvet. Bize ekstra katkıları olacaktır. Kostas, yıllardır yüksek seviyede futbol oynuyor ve yüksek seviyelere alışık bir futbolcu.” şeklinde konuştu.

