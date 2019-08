Murray için 2005’ten sonra bir ilk

Andy Murray kariyerini tehdit eden sakatlıktan dönmeye çalışıyor. Britanyalı raket tekler tenisine dönebilmek için Amerika Açık’taki çiftler müsabakasında yer almayacağını açıklamıştı.

Kısa süre önce ATP Tour’da iki tekler turnuvasına katılan 3 kez Grand Slam şampiyonu Murray, şimdi de Rafael Nadal’ın Mallorca’da düzenleyeceği Rafael Nadal Open’a katılacağını açıkladı. İspanyol yıldız Amerika Açık’la çakışması sebebiyle turnuvaya katılamayacak.

Andy Murray içinse bu deneyim 2005 senesinde bu yana bir ilk olacak. Zira Britanyalı raket, 14 senedir 2. seviye bir Challenger Tour organizasyonuna katılmamıştı. Murray ayrıca Eylül sonunda Çin’de düzenlenecek iki ATP Tour orgnizasyonuna katılacağını açıklamıştı.

2019 başında düzenlenen Avustralya Açık’ta üst bacağındaki sakatlığın kendisini tenisi bırakmaya zorladığını açıklayan Murray, dönüş için ne gerekiyorsa yapacağını ve tekrar tekler tenisi oymayabilmek istediğini belirtmişti.

“I spoke to my team and I told them I can’t keep doing this. I needed to have an end point…”

-Andy Murray#AusOpen pic.twitter.com/wLEplbKXOV

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2019