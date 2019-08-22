SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Karışan kafalar için… 10 soruda ‘yangın söndürme uçakları’ polemiği
Murray için 2005’ten sonra bir ilk
Diğer Sporlar

Murray için 2005’ten sonra bir ilk

Britanyalı raket Andy Murray, Challenger Tour'daki Rafael Nadal Open'da yer alacak.

SKOR DIŞ HABER 22 Ağustos 2019 12:43

Andy Murray kariyerini tehdit eden sakatlıktan dönmeye çalışıyor. Britanyalı raket tekler tenisine dönebilmek için Amerika Açık’taki çiftler müsabakasında yer almayacağını açıklamıştı.

Kısa süre önce ATP Tour’da iki tekler turnuvasına katılan 3 kez Grand Slam şampiyonu Murray, şimdi de Rafael Nadal’ın Mallorca’da düzenleyeceği Rafael Nadal Open’a katılacağını açıkladı. İspanyol yıldız Amerika Açık’la çakışması sebebiyle turnuvaya katılamayacak.

Andy Murray içinse bu deneyim 2005 senesinde bu yana bir ilk olacak. Zira Britanyalı raket, 14 senedir 2. seviye bir Challenger Tour organizasyonuna katılmamıştı. Murray ayrıca Eylül sonunda Çin’de düzenlenecek iki ATP Tour orgnizasyonuna katılacağını açıklamıştı.

2019 başında düzenlenen Avustralya Açık’ta üst bacağındaki sakatlığın kendisini tenisi bırakmaya zorladığını açıklayan Murray, dönüş için ne gerekiyorsa yapacağını ve tekrar tekler tenisi oymayabilmek istediğini belirtmişti.

Son güncelleme 12:43 | 22 Ağustos 2019
Andy Murray Rafael Nadal Open tenis
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Ankaragücü
24/08/2019 - 19:15
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
1 1 3
2 Sivasspor
1 1 3
3 Yeni Malatyaspor
1 1 3
4 Denizlispor
1 1 3
5 Alanyaspor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR