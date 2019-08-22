Mert Çetin’den sonra sıra Berat Ayberk Özdemir’in…

Gençlerbirliği’nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, Avrupa’da oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Başkent ekibinin gelecek vadeden futbolcusu Berat Ayberk Özdemir, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’ın Avrupa’dan talibinin bulunduğunu açıkladığı Berat Ayberk, “Küçük düşünmüyorum. Avrupa’da oynamayı isterim. Kulüp başkanımız Murat Cavcav nasıl karar verirse o yönde ilerleriz.” dedi.

Berat Ayberk, “Avrupa’da şu an oynamaya hazır mısın?” sorusuna “Tabii ki hazırım, biz altyapıdan beri o hayal ve hedefle büyüyoruz. (Avrupa’da oynamaya) Hazır olduğumu düşünüyorum.” yanıtını verdi.

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Barcelona’dan Sergio Busquets’i örnek aldığını dile getiren genç oyuncu, “Ben tipik 6 numaralara bakıyorum. Tabii ki 8 numara özelliğimi geliştirmem gerektiğini de düşünüyorum.” şeklinde görüş belirtti.

Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer olan oda arkadaşı Yıldırım Mert Çetin’in karakterli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu belirten Berat Ayberk, “Mert, Gençlerbirliği altyapısının kültürüyle büyümüş bir kardeşimiz. Roma’da kendisini, Gençlerbirliği ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. İnşallah daha güzel yerlere gelir.” diye konuştu.

“GÜZEL BİR HEYECAN YAŞADIM”

Süper Lig kariyerindeki ilk maçına geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında çıkan Berat Ayberk, “Bu kadar heyecanlanacağımı düşünmüyordum ama ister istemez güzel bir heyecan yaşadım. Her şeyin ilki güzeldir. Süper Lig kariyerime mağlubiyetle başlamak istemezdim ama böyle nasipmiş. Üstüne koyarak devam etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Lige mağlubiyetle başlamak istemezdik.” diyen genç futbolcu, şöyle devam etti:

“İlk yarı istediğimizi yapamasak da ikinci devre 10 kişiyle iyi oynadığımızı düşünüyorum. Nadir ağabeyin çok güzel pozisyonları var. Direkten çıkan bir topumuz var, gol de bulabilirdik. Basit bir gol yedik. Sahadan mağlup ayrıldık ama hiç sorun değil. Daha önümüzde 33 maç var. Bu maçtan çok ders çıkardık. Çaykur Rizespor’u çok iyi analiz etmiştik. Maça çok hazır çıkmıştık. Bir kaza diyebiliriz. Takımda negatif düşünce yok.”

Berat Ayberk, Gazişehir Gaziantep maçına odaklandıklarını vurgulayarak, “Gazişehir Gaziantep deplasmanına üç puan için gideceğiz. Oradan mutlu dönmek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği’nin genç, dinamik bir takım olduğuna dikkati çeken Berat Ayberk, “Taraftarlarımıza topun yerde oynandığı, akıcı bir futbol izletmek ve iyi mücadele eden bir takım görüntüsü vermek istiyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.