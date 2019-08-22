Kolombiya basınında ilginç Falcao yorumu! ‘Monaco intikam alıyor’

Kolombiya'nın ünlü spor gazetecisi Juan Felipe Cadavid, Radamel Falcao'nun transferinde yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

Monaco ikinci başkanı Petrov’un Falcao’nun kendileriyle kontratının sürdüğünü belirtip Kolombiyalı oyuncuyu takımda tutmak istediklerini söylemesi Galatasaray çephesinde endişe yaratmıştı.

Kolombiyalı gazeteci Felipe Cadavid konuyla ilgili olarak, Falcao ve Galatasaray’ın anlaştığını Fransız kulübünün de bu transfere onay verdiğini ancak daha sonra Monaco’nun bu transferden vazgeçip sözleşme uzatma teklifinde bulunduğunu ve Falcao’nun bu teklifi kabul etmediği için kırmızı beyazlı ekibin transfer izin vermeyip Falcao’dan intikam aldığını açıkladı.

Ayrıca Kolombiya basınında sorunun birkaç gün içinde çözülmesini ve Galatasaray'a transferinin sonlanmasını beklediği bir anda bunları yaşayan yıldız futbolcunun, yıllardır formasını giydiği kulübünün tavrı nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduğu belirtiliyor.