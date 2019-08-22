Kevin N’Koudou, Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapılan antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

N’KOUDOU İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Siyah-beyazlıların İngiliz ekibi Tottenham’dan yeni transfer, Georges-Kevin N’Koudou ilk antrenmanına çıktı. Gerçekleşen antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı. Domagoj Vida ise takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.30’da Vodafone Park’ta Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş`tan Orhan Ak açıklaması: Takımımızda yardımcı antrenör görevini sürdüren... Beşitkaş, görevinden istifa eden yardımcı antrenör Orhan Ak hakkında açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku