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İzmir ekibi Altay’ın kupalarına haciz girişimi
TFF 1.Lig

İzmir ekibi Altay’ın kupalarına haciz girişimi

TFF 1. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Altay'ın bir şirkete olan borcu nedeniyle Türkiye kupalarına yapılmak istenen haciz girişiminin engellendiği bildirildi.

22 Ağustos 2019 09:22

Altay’ın internet sitesinde ‘İçimizdeki İrlandalı’ başlıklı yer alan açıklamada, kulübün eski yöneticilerinden ve genel kurul üyesi Erdoğan Alançay’ın sahibi olduğu medikal ürünler firmasının, siyah-beyazlı ekibe TFF 3. Lig’de mücadele ettiği dönemde fatura karşılığı mal verdiği ve tahsilat yapamadığı iddiasıyla icra takibi başlattığı belirtildi.

İcra takibine yapılan itiraza rağmen, alacaklı avukatının borcun kesinleştiği bilgisiyle bugün kulübe geldiği ve söz konusu tutarı talep ettiği bildirildi.

Kulüp yetkililerinin borcu kapatmak için çaba göstermesine rağmen avukatın, “Bana Türkiye kupaları lazım. Müvekkilimiz talimat verdi. Altay’ın Türkiye kupalarını alacağım ve satışa çıkaracağım.” ifadelerini kullandığı ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim kurulu üyelerimizden avukat Çağatay Akar, kulübe gelerek hukuki süreci yönetmeye başladı. Kulübümüz o sırada nakit ve kıymetli evrak ile ödemeyi tamamlamışken, alacaklı avukatı art niyetli bir tavırla tekrar, ‘Bana gelen talimat gereği, kupa odasını açın. Evrakların vadesi gelene kadar, Altay’ın benim için hiçbir değer ifade etmeyen kupalarına haciz uygulayacağım.’ diyerek uzlaşmayı reddetti. Öncelikle, Türkiye kupalarımıza talimatla haciz yapma girişimi tarafımızca önlenmiş olup, bundan böyle benzer girişimler camiamıza duyurulacaktır.”

Öte yandan, Erdoğan Alançay’ın kulüp genel kurul üyeliğinin sonlandırılacağı ve Altay’la ilişiğinin hiçbir platformda kalmayacağı aktarıldı.

 

Son güncelleme 09:27 | 22 Ağustos 2019
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