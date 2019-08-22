Galatasaray’ın yeni planı belli oldu! Belhanda gider Banega gelir…

GALATASARAY'DA Mbaye Diagne'nin satışı gündemdeyken flaş gelişme yaşandı. Arap Yarımadası'ndan iki ve Avrupa'dan bir kulübün Younes Belhanda'yla ciddi ciddi ilgilendiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların kapısını çalan bir kulübün Belhanda için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Cimbom, resmi teklifin gelmesi halinde Faslı yıldızın satışına onay verecek.

SEVİLLA'DAN AYRILIYOR

Belhanda’nın satışı gerçekleşirse transfer listesinin 1 numarasında Ever Banega var. Aslan'ın yaz transfer döneminde görüştüğü Arjantinli yıldız, Sevilla'nın Espanyol'u 2-0 yendiği maçın kadrosuna alınmamıştı. Banega'nın ilk 11'de oynayacağı bir kulübe gitmek için menajerine talimat verdiği öğrenildi.