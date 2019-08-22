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Galatasaray’ın yeni planı belli oldu! Belhanda gider Banega gelir…
Galatasaray

Galatasaray’ın yeni planı belli oldu! Belhanda gider Banega gelir…

Yıldız futbolcu için sarı-kırmızılılara 10 milyon Euro’luk teklif yapıldı. Satış gerçekleşirse yönetim, yeniden Banega’ya yönelecek

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 22 Ağustos 2019 07:26

GALATASARAY'DA Mbaye Diagne'nin satışı gündemdeyken flaş gelişme yaşandı. Arap Yarımadası'ndan iki ve Avrupa'dan bir kulübün Younes Belhanda'yla ciddi ciddi ilgilendiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların kapısını çalan bir kulübün Belhanda için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Cimbom, resmi teklifin gelmesi halinde Faslı yıldızın satışına onay verecek.

SEVİLLA'DAN AYRILIYOR

Belhanda’nın satışı gerçekleşirse transfer listesinin 1 numarasında Ever Banega var. Aslan'ın yaz transfer döneminde görüştüğü Arjantinli yıldız, Sevilla'nın Espanyol'u 2-0 yendiği maçın kadrosuna alınmamıştı. Banega'nın ilk 11'de oynayacağı bir kulübe gitmek için menajerine talimat verdiği öğrenildi.

Son güncelleme 07:26 | 22 Ağustos 2019
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