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Comolli Yanal görüşmesinde karar verildi! ‘Panik transferi yok’
Fenerbahçe

Comolli Yanal görüşmesinde karar verildi! ‘Panik transferi yok’

Comolli, kendisine önerilen futbolcuları paylaştığı Ersun Yanal’dan, “Direkt 11’e girecek kalitede olmalı” yanıtını aldı. Fransız idareci, yeniden yurtdışı seferine çıkacak

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 22 Ağustos 2019 07:19

SÜPER Lig'e yapılan iyi başlangıç sonrası Fenerbahçe'de akıllar transferde. Stoper, orta saha ve forvet bölgelerine birer oyuncu alması beklenen sarı-lacivertlilerde, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal, Gazişehir mücadelesi sonrasında önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Transferi düşünülen isimler görüşüldü. Comolli kendisine önerilen futbolcuları Yanal'la paylaştı. Tecrübeli hoca ise net bir tavırla transfer rotasını “Panikle oyuncu almamalıyız” ifadesiyle belirledi.

NABİL DİRAR ÖRNEĞİ VERDİ

ERSUN Yanal, “Transfer etmemiz gereken oyuncunun profili direkt ilk 11'de oynayacak kalitede olmalı. Hasan Ali'nin yerine oynayan Dirar'ın performansı çok iyi. 3 kilit pas veriyor, gol atıyor… Yapacağımız transfer bu kadronun altında olursa bize katkı vermez. Emre'ye, Vedat'a bir şey olsa yerine kimi oynatacağız? Aynı şekilde Zanka… Bizim kadromuzu güçlendirmemiz gerek. Panik transferi yapmayalım” dedi. Comolli'nin hafta sonuna kadar yeniden yurtdışı seferine çıkacağı öğrenildi.

Son güncelleme 07:19 | 22 Ağustos 2019
Damien Comolli ersun yanal
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