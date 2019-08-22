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Dünyanın en hızlı ismine ceza kapıda
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Dünyanın en hızlı ismine ceza kapıda

Erkekler 100 metrenin önde gelen ismi 23 yaşındaki Christian Coleman, üç kez üst üste doping kontrolüne girmedi. Coleman büyük bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

SKOR DIŞ HABER 22 Ağustos 2019 15:25

Son üç senenin dünyadaki en hızlı ismi Christian Coleman’ın arka arkaya üç doping kontrolüne girmediği ortaya çıktı.

Amerikalı atletin 12 ay ile 2 sene arasında bir ceza alması söz konusu. Bu da Eylül 2019’da Doha’da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın kaçırma riski olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca 23 yaşındaki genç atlet, Nike’la kısa süre önce yüklü bir mebla karşılığında sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Gelecek olası bir ceza başarılı oyuncunun itibarını ciddi anlamda zedeleyebilir.

Amerikalı atlet, Usain Bolt sonrası dönemde 100 metrenin bir numaralı ismi olarak gösteriliyordu. Ayrıca yaklaşan Dünya Şampiyonası’nın da 1 numaralı favorisiydi.

Son güncelleme 16:01 | 22 Ağustos 2019
100 metre ABD atletizm Christian Coleman doping
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