Bilim insanlarına göre Messi mi, Ronaldo mu? Sonucu onlar açıkladı!

Belçika’nın Leuven Katolik Üniversitesi, yıllardır futbolda büyük dominasyon yakalayan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hakkında ilginç bir araştırma yaptı. Spor istatistik firması SciSport ile ortak yapılan araştırma sonrasında Barcelona’nın yıldızı Messi’nin Ronaldo’dan daha efektif bir futbolcu sonucu çıktı.

İspanya’nın AS gazetesinde yer alan habere göre; Üniversitenin profesörü Jesse Davis, “Futbolcunun değerini goller ve asistler tarafından belirleniyor. Aslında gol nadir bir olay, maç başına ortalama olarak 1.600 eylem vardır” diyerek araştırmanın boyutunu gözler önüne serdi.

2013-2014 ile 2017-2018 sezonlarını kapsayan araştırma sonrasında Messi, Ronaldo’yu ikiye katladı! Bu sezonlar arasında oynanan tüm maçları analiz eden bilim insanları; Arjantili için 1.21 rakamına, Portekizli için ise 0.61 rakamına ulaştı.

Programda gol ve asistlerin dışında şut, topa kapma, pas ve dripling gibi olumlu istatistiklerin toplandığı belirtildi.

Araştırmayı yapan ve gazeteye röportaj veren ekibin bir diğer üyesi doktora öğrencisi Tom Decroos, Messi’nin istisna bir futbolcu olduğunu belirtip yapılan araştırmanın başında iki futbolcunun birbirinden farkı olmadığını arncak 2015 yılından sonra Barcelona’nın yıldızının farkı açtığını söyledi.

İki yıldız futbolcunun araştırmada baz alınan sezonlardaki toplam gol ve asist sayıları

Cristiano Ronaldo: 157 maç, 165 gol, 49 asist

Lionel Messi: 172 maç, 168 gol, 66 asist