SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İşte çalışmıyor denilen THK uçağı!
Beşiktaş’tan Orhan Ak açıklaması: Takımımızda yardımcı antrenör görevini sürdüren…
Beşiktaş

Beşiktaş’tan Orhan Ak açıklaması: Takımımızda yardımcı antrenör görevini sürdüren…

Beşitkaş, görevinden istifa eden yardımcı antrenör Orhan Ak hakkında açıklama yaptı.

22 Ağustos 2019 17:12

Beşiktaş Kulübü, yardımcı antrenör Orhan Ak’ın istifasını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Takımımızda yardımcı antrenör görevini sürdüren Orhan Ak bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

22 Ağustos 2019 SON DAKİKA | Orhan Ak Beşiktaş`taki görevinden istifa etti! Son dakika... Sezon başında Abdullah Avcı`nın yardımcısı olarak Beşiktaş`ta göreve getirilen Orhan Ak`ın istifa etti. İlgili Haberi Oku

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ekibiyle sezon başında göreve başlayan Orhan Ak, geçmiş yıllarda Beşiktaşlı bazı taraftarlarla yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Siyah-beyazlı taraftarların hazırlık dönemi ve sezonun ilk hafta maçında tepki gösterdiği Orhan Ak, bugün yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Son güncelleme 17:43 | 22 Ağustos 2019
beşiktaş Orhan Ak
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Ankaragücü
24/08/2019 - 19:15
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
1 1 3
2 Sivasspor
1 1 3
3 Yeni Malatyaspor
1 1 3
4 Denizlispor
1 1 3
5 Alanyaspor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR