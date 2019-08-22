Beşiktaş’tan Orhan Ak açıklaması: Takımımızda yardımcı antrenör görevini sürdüren…

Beşiktaş Kulübü, yardımcı antrenör Orhan Ak’ın istifasını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Takımımızda yardımcı antrenör görevini sürdüren Orhan Ak bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA | Orhan Ak Beşiktaş`taki görevinden istifa etti! Son dakika... Sezon başında Abdullah Avcı`nın yardımcısı olarak Beşiktaş`ta göreve getirilen Orhan Ak`ın istifa etti. İlgili Haberi Oku

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ekibiyle sezon başında göreve başlayan Orhan Ak, geçmiş yıllarda Beşiktaşlı bazı taraftarlarla yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Siyah-beyazlı taraftarların hazırlık dönemi ve sezonun ilk hafta maçında tepki gösterdiği Orhan Ak, bugün yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.