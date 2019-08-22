SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Suriye Ordusu Türk gözlem noktasına ateş açtı
Belhanda antrenmana katılmadı
Galatasaray

Belhanda antrenmana katılmadı

Galatasaray, Pazar günü Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken bu sabahki antrenmana belinde ağrı hisseden Belhanda yer almadı.

22 Ağustos 2019 13:47

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde bölgesel taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Younes Belhanda, belindeki ağrılar nedeniyle günü tedaviyle geçirirken, Emre Taşdemir ise takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de ilk bölümü medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Son güncelleme 13:47 | 22 Ağustos 2019
galatasaray younes belhanda
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Ankaragücü
24/08/2019 - 19:15
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
1 1 3
2 Sivasspor
1 1 3
3 Yeni Malatyaspor
1 1 3
4 Denizlispor
1 1 3
5 Alanyaspor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR