Altı üstü basketbol

BASKETBOLDA altyapı erkek milli takımlarımızın bu yılki Avrupa dereceleri: U20'de altıncılık, U18'de ikincilik, U16'da beşincilik. Aslında bu seviyelerde önemli olan derece değil; doğru basketbol, oyuncu gelişimi ve bunların A Milli seviyeye yansıması. 16 takımlı turnuvalarda U16 ve U18 Millilerimiz en kötü serbest atış kullanan takımlardan ikisi: %52.3 (90/172), %53.1 (77/45). U20 Milliler ise bu istatistikte sonuncu: %60.6 (123/203). Üçlük yüzdelerinde U16 Milliler 7'nci (%27.6), U18 Milliler 2'nci (%30.4), U20 Milliler ise 12'nci (%28) sırada.

SONUÇ: A seviyeye en yakın takımda işler kötüye gitmiş. Ne kadar iyi şut sokarsan, o kadar iyi derece yaparsın. Ama “Hakemler yaktı” diye ağlayanlar var!

TRENDBASKET'IN araştırmasına göre son 10 yıldaki turnuvalarda U16'lar yüzde 27.4, U18'ler yüzde 29.2, U20'ler de yüzde 27.4'le üçlük atıyor. Bireysel antrenman programının ne olduğunu bilmeyen (veya bilip de umursamayan) antrenörlerin derdi federasyonun işaret ettiği takımlarda çalışmak olursa, oyuncu yetiştiremezsiniz. Sonuçta bu iş A Milli Takım'a yansıyor.

DÜNYA Kupası'na hazırlanan A Milliler 8 maç yaparken Akropolis Turnuvası'nda, Sırbistan ve Yunanistan karşısında gerçek gücümüzü gördük.… NBA üçlümüz Ersan-Cedi- Furkan olmasa Ürdün'ü, Senegal'i yenebilir miyiz? Elemelerde İsveç'e yenilmedik mi?

ÇIN'DEKI rakiplerimiz ABD, Vesely'siz Çekya ve Japonya. Bırakın olimpiyatı, çeyrek finali. Önce gruptan çıkalım, sonrasına bakarız!

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