Alex Danson yaşadığı zor günleri anlattı… Bir gülüş hayatını değiştirdi

İngiltere Milli Takımı’nın olimpiyat altın madalyalı çim hokeyi oyuncusu Alex Danson, sevgilisinin şakasına gülerken beyin sarsıntısı geçirdi. Şakaya gülerken kafasını arkaya atan ve duvara vuran 34 yaşındaki Alex Danson, yeniden olimpiyatlara katılmak istediğini söyledi.

Bundan yaklaşık 10 ay önce gerçekleşen olayda, sevgilisi ile birlikte Kenya’da tatil yapan Alex Danson’ın hayatı, sevgilisinin yaptığı şakaya gülünce değişti. Kafasını duvara çarpan Alex Danson, ne olduğunu ilk etapta anlayamadı. Ertesi gün sevgilisi ile birlikte koşu yapmaya çıkan Alex Danson, kısa süre sonra bir terslik olduğunu anladı. Daily Mail’e yaşadıklarını anlatan Alex Danson “Sürekli baş ağrısı çekiyordum. Evde bile güneş gözlüğü ile dolaşmak zorunda kalıyordum. Banyoya tek başıma gidemiyordum. Benim için çok zor bir dönemdi” dedi.

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Bu kazanın ardından artık gülemediğini, konuşmakta zorluk çektiğini, ailesini göremediğini ve ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen Alex Danson, “2 ay boyunca tuvalete dahi yardım almadan gidemedim. Bir kafeye gitmem 6 ay sürdü. 7 ay boyunca maillerimi bile kontrol edemedim. Işık beni çok rahatsız ediyordu” ifadelerini kullandı.

Geçirdiği zorlu sürecin ardından toparlanmaya başladığını belirten Alex Danson, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’na yetişmek istediğini de sözlerine ekledi.