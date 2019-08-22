AEK Trabzonspor maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu şifresiz canlı izle

AEK Trabzonspor canlı! AEK Trabzonspor maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam ediyor. Play-Off Turu ilk maçında Yunanistan ekibi AEK ile bir araya gelen temsilcimiz, grup aşamasına kalma yolunda 29 Temmuz günü oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmenin peşinde. AEK Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… AEK Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

AEK TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: OACA Spyros Louis

SAAT: 21.00

HAKEM: Daniel Siebert

YAYIN: TRT Spor

AEK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Helder Lopes, Simoes, Krsticic, Geraldes, Livaja, Mantalos, Nelson Oliveira

TEKNİK DİREKTÖR: Miguel Cardoso

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Ev sahibi ekipte herhangi cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Bordo mavili ekipte ise Ogenyi Onazi uzun süreli sakatlığı nedeniyle bu mücadelede yer alamıyor.

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