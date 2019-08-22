‘Ünlü tenisçinin abisiyim’ dedi, 42 bin dolarlık yedi içti!

Kanadalı raket Eugenie Bouchard, kendisini tenisçinin abisi olarak tanıtan bir kişi tarafından 42 bin dolar dolandırıldı.

Dolandırıcı Solomon Shlomo Azari Miami polisi tarafından tutuklandı. Azari, 25 yaşındaki sporcunun kaldığı bir otelde kendisini abisi olarak tanıtarak iki aylık bir süre boyunca yemek yediği, otelin teras barında içki içtiği ve bedelini Bouchard’ın hesabına yazdırdığı tespit edildi. Kişinin organize ve planlı dolandırıcılıktan yargılanacağı açıklandı.

Bouchard son olarak Kaia Kanepi’ye yenilmiş ve yenilgi serisini 11 maça çıkarmıştı. Kanadalı raket formunu bulmak için yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor.