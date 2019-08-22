2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos – 8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin katılımıyla (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor. Milliler, A Grubu'nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, tüm karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu'nda oynayacak.
Ay-yıldızlılar turnuvanın ilk maçında yarın saat 20.00’de Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
TURNUVA STATÜSÜ
24 takım 6'şarlı olmak üzere 4 gruba ayrılır ve grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar, 1 Eylül'de oynanacak son 16 turuna yükselirler. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, A Grubu takımları C Grubu takımlarıyla, B Grubu takımlarının da D Grubuyla eşleşeceği son 16 turu yine dört ülkede gerçekleşecek.
ŞAMPİYON ANKARA’DA BELLİ OLACAK
4 Eylül'deki çeyrek finallerde ev sahipliğini sadece Türkiye ve Polonya üstlenecek. Turnuvanın kaderi, 2003'ten sonra yeniden Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye'de belirlenecek. 7 Eylül'de yapılacak olan yarı finaller ve 8 Eylül'de oynanacak üçüncülük maçı ile Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan final Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde:
A Grubu (Türkiye): Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan
B Grubu (Polonya): Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya
C Grubu (Macaristan): Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya
D Grubu (Slovakya): Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre
A Grubu karşılaşmalarının maç programı ise şu şekilde:
Yarın
14.30 Fransa – Bulgaristan
17.00 Sırbistan – Finlandiya
20.00 Türkiye – Yunanistan
24 Ağustos Cumartesi
17.00 Fransa – Yunanistan
19.30 Türkiye – Finlandiya
25 Ağustos Pazar
17.00 Bulgaristan – Sırbistan
19.30 Yunanistan – Finlandiya
26 Ağustos Pazartesi
17.00 Fransa – Sırbistan
19.30 Türkiye – Bulgaristan
27 Ağustos Salı
17.00 Finlandiya – Fransa
19.30 Yunanistan – Bulgaristan
28 Ağustos Çarşamba
17.00 Sırbistan – Yunanistan
19.30 Türkiye – Fransa
29 Ağustos Perşembe
17.00 Bulgaristan – Finlandiya
19.30 Türkiye – Sırbistan