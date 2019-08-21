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Trabzonspor antrenmanında Sturridge dansı
Trabzonspor

Trabzonspor antrenmanında Sturridge dansı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerin antrenmanına takımın yeni golcüsü Daniel Sturridge'in dansı damga vurdu.

21 Ağustos 2019 22:10

Trabzonspor, karşılaşmanın oynanacağı OAKA Spyros Louis Stadı’nda Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi. AEK maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavili takımın antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenmanına Daniel Sturridge dansı

Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AEK müsabakasının taktik provasının yapılırken, bordo-mavililerin antrenmanın başında takımın yeni transferi Daniel Sturridge’nin meşhur gol dansı damga vurdu. Antrenmanın başında bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile yeni transfer Daniel Sturridge’nin gol sevinçlerini dansla yapmaları büyük ilgi çekerken, Joao Pereira ve bazı oyuncuların da Sturridge’nin dansına eşlik ettikleri gözlendi.

Son güncelleme 22:10 | 21 Ağustos 2019
Abdülkadir Parmak Daniel Sturridge dans trabzonspor
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