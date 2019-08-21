Süper Lig’de 2. hafta hakemleri açıklandı! Başakşehir Fenerbahçe maçı…

Süper Lig’in 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesinde ise hakem Halil Umut Meler…
İşte 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler;
23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği / Atilla Karaoğlan