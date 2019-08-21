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Süper Lig’de 2. hafta hakemleri açıklandı! Başakşehir Fenerbahçe maçı…
Futbol

Süper Lig’de 2. hafta hakemleri açıklandı! Başakşehir Fenerbahçe maçı…

Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın maçı olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

21 Ağustos 2019 12:39

Süper Lig’in 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesinde ise hakem Halil Umut Meler…

İşte 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler;

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği / Atilla Karaoğlan

Son güncelleme 12:48 | 21 Ağustos 2019
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray Halil Umut Meler Medipol Başakşehir süper lig trabzonspor
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