Son dakika! Beşiktaş Kévin N’Koudou ile anlaşmaya vardı

Sol kanat için arayışlarına hız veren Beşiktaş yönetimi, Kevin N’Koudou'nun transferi için Premier Lig ekibi Tottenham’la ve oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Monaco forması giyen Fransız sol kanat ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş 24 yaşındaki oyuncuyu İstanbul’a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek.

N’Koudou 2016-2017 sezonunda Marsilya’daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 24 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde forma giydiği 41 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapmıştı.

Kariyerinde Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen Fransız futbolcu bu takımlarda toplam 119 maçta 14 gol 10 asistlik performans ortaya koydu.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen N'Koudou'nun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.