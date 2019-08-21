Sınıfta kaldılar!

FENERBAHÇE-GAZIŞEHIR

KARDEŞLER'IN, Emre'nin hakemi aldatmaya yönelik hareketine penaltısı yanlış. İkinci penaltıda Emre'nin ayağına basma var, doğru. Üçüncü penaltı için olmayan eli ikaz eden VAR, neden ilk penaltıda ‘Temas bile yok' demedi? Emre'nin yine temas yokken artistik yere düşüşü sonrası sarı kart gören Yusuf'a haksızlık olmuyor mu? Böyle hakemler oldukça Emre Belözoğlu daha çok takımın canını yakar!

DENIZLISPOR-GALATASARAY

‘BITIGEN hatalı atama' diye yazmıştım. ‘G.Saray lehine düdük çaldı' diye üç hakemin lisansını iptal edip 6 yıldır maç alamayan hakemle sezona başlarsan, Diagne'nin ayağına basmayı göremez. VAR ikazı sonrası görüyorsa o hakemde iyi niyet aranmaz. Denizli atağında Barrow için anlamsız el kararını yeri itibariyle göremez. Oyunu devam ettirip gol sonrası VAR'ı beklemeliydi. Babel barajda elle oynadı, omuz üstündeki el için yeni kural hakem yorumuna bırakmıyor. İkinci sarıdan atılmalıydı. G.Saray lehine penaltıyı es geçti, VAR uyarınca kafası karıştı. Sonrasında adeta sırtında sarı-kırmızı forma vardı. Aslında kapasitesine göre maç yönetti. Bundan fazlası Bitigen'den beklenemezdi!

SIVASSPOR-BEŞIKTAŞ

ÖGRETMENOĞLU faullerde standart olamadığı gibi doğru yorum yapamadı. Doğru yer alamadığı ve aktif oyun içinden uzaklaştığı için kararlarına güven de duyulmadı. İleri yaşı nedeniyle FIFA beklentisi olmadığı için rahat hareket etmesi gerekirken tedirgin görüntüsüyle kafasının rahat olmadığı izlenimi verdi.

KAYSERISPOR-ALANYASPOR

ORTA hakem Şimşek, sakatlanan bir oyuncunun yanına giderken düdük çalmadığı için taç kullanıldı. Bunu gören Şimşek “Bekleyin” derken sanki oyunu o an durdurdu gibi algılandı ve hakem atışı beklendi. Kural “Oyunu durdurmak için hakem bir işaret verir” der. Düdük şart değil fakat çalsaydı iyi olurdu.

GENÇLERBIRLIĞI-RIZESPOR

HAKEMDEN izinsiz oyuna girip topa temas eden futbolcular için kural ‘Sarı kart ve direkt vuruş' diyor. Orta hakem Numanoğlu pozisyon sonrası oyunu endirekt vuruş ile başlattı. Bu hatalar tecrübe ile önleniyor.

YENİ MALATYA-BAŞAKŞEHIR

GÖÇEK pozisyon almakta zorlandı. Dolayısıyla çok hatalı kararlar verdi. Kondisyonunun iyi olduğunu bildiğim Göçek'in kafası mı karışık acaba? FIFA listesinde yenilik sinyali mi aldı? Ne de olsa en eski o kaldı.

NOT: İlk haftada şans verilen 4 genç hakemden Küçük ve Birincioğlu, ağabeylerine iyi örnekler sundular.

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