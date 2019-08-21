Şampiyon koç Ty Lue LA Clippers’ta

NBA’de yazı flaş hamlelerle geçiren Los Angeles Clippers, Tyronn Lue ile yardımcı koç olarak anlaştı.

Yazın kadrosuna Kawhi Leonard ve Paul George’u ekleyen Los Angeles ekibi, geçtiğimiz seneye oranla bu yıla hedef yükselterek başlıyor. Halihazırda takımın başında olan koç Doc Rivers, yeni eklemelerle teknik ekibini de güçlendirmek istiyordu. Bu noktada Ty Lue, şampiyon sıfatıyla takıma eklenmiş oldu.

Lou son olarak 2016’da şampiyon olduğu Cleveland Cavaliers ile geçtiğimiz sezona başlamış ama sadece 6 maç sonunda kovulmuştu. Cavs yeniden yapılanmaya giderken Lue ve ekibi ilk 6 maçtan galibiyetsiz ayrılmıştı.