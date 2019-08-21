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Şampiyon koç Ty Lue LA Clippers’ta
NBA

Şampiyon koç Ty Lue LA Clippers’ta

2016 senesinde Cleveland Cavaliers ile şampiyonluk yaşayan koç Tyronn Lue Los Angeles Clippers'ın teknik ekibine katıldı.

SKOR DIŞ HABER 21 Ağustos 2019 16:27

NBA’de yazı flaş hamlelerle geçiren Los Angeles Clippers, Tyronn Lue ile yardımcı koç olarak anlaştı.

Yazın kadrosuna Kawhi Leonard ve Paul George’u ekleyen Los Angeles ekibi, geçtiğimiz seneye oranla bu yıla hedef yükselterek başlıyor. Halihazırda takımın başında olan koç Doc Rivers, yeni eklemelerle teknik ekibini de güçlendirmek istiyordu. Bu noktada Ty Lue, şampiyon sıfatıyla takıma eklenmiş oldu.

Lou son olarak 2016’da şampiyon olduğu Cleveland Cavaliers ile geçtiğimiz sezona başlamış ama sadece 6 maç sonunda kovulmuştu. Cavs yeniden yapılanmaya giderken Lue ve ekibi ilk 6 maçtan galibiyetsiz ayrılmıştı.

Son güncelleme 16:27 | 21 Ağustos 2019
Los Angeles Clippers NBA Tyronn Lue
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