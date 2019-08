Rekoru 10, kendisi 33 yaşında!

Usain Bolt bugün 33. yaş gününü kutluyor. Erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekorunun sahibi Jamaikalı, sprint dallarında adeta bir hanedanlık kurmuştu.

Ayrıca bugün Jamaikalı atletin 9,58 saniyelik rekorunun da 10. yıl dönümü. Berlin’de düzenlenen 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Bolt; Tyson Gay, Asafa Powel gibi güçlü rakiplerine karşın o dönem kendisine ait olan 9,69’luk rekoru 9,58’e çekmiş ve bir kez daha dünya sporuna damga vurmuştu.

Bolt’un 8 Olimpiyat, 11 Dünya Şampiyonası altını bulunuyor.

Ten years ago the greatest 9.58 seconds of athletics history was made.

Happy birthday to the GOAT @usainbolt pic.twitter.com/mUnPpLXJgD

— IAAF (@iaaforg) August 21, 2019