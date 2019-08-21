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Rekoru 10, kendisi 33 yaşında!
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Rekoru 10, kendisi 33 yaşında!

Efsane atlet Usain Bolt'un bugün 33 yaş günü. Jamaikalı halen erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekorunun sahibi. Hatta 10 sene önce tam da bugün Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki 9,58'lik unutulmaz derecesini koşmuştu.

SKOR DIŞ HABER 21 Ağustos 2019 18:47

Usain Bolt bugün 33. yaş gününü kutluyor. Erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekorunun sahibi Jamaikalı, sprint dallarında adeta bir hanedanlık kurmuştu.

Ayrıca bugün Jamaikalı atletin 9,58 saniyelik rekorunun da 10. yıl dönümü. Berlin’de düzenlenen 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Bolt; Tyson Gay, Asafa Powel gibi güçlü rakiplerine karşın o dönem kendisine ait olan 9,69’luk rekoru 9,58’e çekmiş ve bir kez daha dünya sporuna damga vurmuştu.

Bolt’un 8 Olimpiyat, 11 Dünya Şampiyonası altını bulunuyor.

Son güncelleme 18:53 | 21 Ağustos 2019
100 metre Atletizm Dünya Şampiyonası dünya rekoru Usain Bolt
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