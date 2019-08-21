Monaco’dan flaş açıklama: Falcao’yu kadroda tutmak istiyoruz!

Transfer döneminin bir numaralı gündem maddesi haline gelen ve günlerdir spor kamuoyunu meşgul eden Falcao transferi ile ilgili çok sıcak bir gelişme yaşandı. Monaco ikinci Başkanı Oleg Petrov Radamel Falcao’yu kadrolarında tutmak istediklerini açıkladı.

AS Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, uzun süredir Galatasaray’ın gündemindeki Kolombiyalı forvet Radamel Falcao’yu tutmak istediklerini açıkladı.

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, yeni transferlerin tanıtıldığı basın toplantında, “Wissem Ben Yedder’i transfer ettiğimiz için mutluyuz. Bu sezon iki forvetle oynama düşüncemiz var. Bu nedenle Falcao’yu da tutmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı taraftarların KAP açıklaması için sabırsızlandığı Falcao transferinde yaşanan bu son dakika gelişmesi şok etkisi yarattı. Günlerdir konuşulan ve bir bilmeyeceye dönüşen Radamel Falcao transferinin nasıl sonuçlanacağı sosyal medyada gündemi meşgul etmeye devam ediyor.