Monaco Slimani transferini resmen açıkladı

Fransız ekibi Monaco geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Islam Slimani’yi kadrosuna kattı.

Wissam Ben Yedder’in yanına bir golcü takviyesi daha yapmayı planlayan Monaco, Islam Slimani’yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Kırmızı-beyazlılar, Leicester City’nin kadro planlarında yer almayan Slimani’yi kiralamak için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, sarı-lacivertli ekipte 25 resmi maçta görev yapıp 5 gole imza atmış ve beklentilerin altında kalmıştı. Cezayirli golcü, Sporting Lizbon forması giydiği dönemde bir süre Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ile birlikte çalışmıştı.

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