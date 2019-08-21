MAÇ SONUCU | APOEL Ajax: 0-0 (Şampiyonlar Ligi Play Off)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk tur karşılaşmasında Ajax deplasmanda APOEL ile 0-0 berabere kaldı.
Geçtiğimiz sezon Devler Ligi’nde büyük bir başarıya imza atan ve yarı finalde Tottenham’a elenen Ajax, 28 Ağustos’ta Johan Cruyff (Amsterdam) Arena’da rövanş karşılaşmasında tur arayacak.
Ajax’ta Noussair Mazraoui gördüğü kırmızı kart ile rövanş karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında gruplar öncesi son aşama, 3 karşılaşmayla başladı. Play-off turu ilk ayağı, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla sona erecek. Alınan sonuçlar şöyle:
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) – Ajax (Hollanda): 0-0
Cluj (Romanya) – Slavia Prag (Çek Cumhuriyeti): 0-1
LASK (Avusturya) – Club Brugge (Belçika): 0-1