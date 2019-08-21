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Isimat-Mirin resmen Toulouse’ta
Transfer Haberleri

Isimat-Mirin resmen Toulouse’ta

Beşiktaş Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isımat-Mirin'in Toulouse'a transfer olduğunu açıkladı.

21 Ağustos 2019 10:45

Beşiktaş’ın uzun süredir yollarını ayırmak istediği Fransız savunmacı Nicolas Isımat-Mirin, Fransa’ya transfer oldu. Bir süredir Amiens ile görüşen 27 yaşındaki oyuncu Touoluse ile anlaştı.

Beşiktaş, Fransız stoperin Toulouse’a kiralandığını açıklarken ”Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse’a kiralanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş’a geçtiğimiz devre arasında PSV Eindhoven’dan 350 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fransız oyuncu, 14 Süper Lig mücadelesinde oynamış ancak beklentilerin altında kalmıştı.

Son güncelleme 11:06 | 21 Ağustos 2019
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