Galatasaray Lisesi için Vahdettin Engin iddiası!

Galatasaray Lisesi müdürlüğüne Prof. Dr. Vahdettin Engin atandığı iddia edildi. Tüzük gereği Galatasaray Spor Kulübü'nün doğal üyesi olacak ve protokolde kulüp başkanından önde yer alacak Engin, Fenerbahçe taraftarı olarak tanınıyor. Türkiye'nin tanınmış tarihçilerinden olan Vahdettin Engin, Galatasaray Lisesi mezunu.

Galatasaray’ın son iki genel kurulunda divan başkanı olan Avukat Metin Aslan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Aslan’ın Engin için kullandığı ifadeler şöyle:

“Sayın Vahdettin Engin'in Galatasaray Lisesi'ne resmen müdür olarak atanıp atanmadığını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla şimdilik bunun kötü bir şaka olduğunu varsayıyorum. Sayın Engin'in akademisyen kimliği, okulunu seven bir liseli olduğu ve en önemlisi iyi bir insan olduğu noktalarında onu tanıyan herkes mutabık. Ancak iki temel gerekçeyle kendisinin Galatasaray Lisesi Müdürü olması, en naif ifadeyle, sorun yaratacaktır. Bunlardan ilki ve bana göre en önemlisi bir başka takımı tutması ve bildiğim kadarıyla o takımın üyesi olması. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Spor Kulübü'nün kurulduğu, büyüdüğü, serpildiği yuvadır.

Sözgelimi seçilen yönetim ilk toplantısını Galatasaray Lisesi'nde yapar, semboliktir ama değerlidir. Yine, Müdür Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Bugüne kadar ilk toplantı dışında katılanı duymadım, ama bunlar hep bahsettiğim tarihi bağı ayakta tutmaya yönelik geleneklerdir, kurallardır. Bunun gibi yazılı olmayan pek çok bağ da yine sayılabilir. Dolayısıyla, Kulüp ile Lise arasında böylesine simbiyotik ilişki var iken, Lisenin başına Fenerbahçeli olduğunu her fırsatta ifade etmiş birisinin getirilmesi tarihi nitelikte bir hata olur, Kulüp ile lise arasındaki duygusal bağı tahrip eder.

Özetle, nereden bakarsanız bakın, bu atama hatalıdır, umarım gerçekleşmez, birilerinin aklından bu geçiyorsa ümit ediyorum Vahdettin Ağabey tüm yan etkilerini düşünüp bu görevi kabul etmez. Ancak olur da bu atama gerçekleşirse, kendisini maalesef tebrik edemeyeceğim, zannediyorum Galatasaray Liselilerin önemli bir bölümü de bu durumu içlerine sindiremeyecek ve Sayın Vahdettin Engin o koltukta çok rahat oturamayacak…”