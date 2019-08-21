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Emre Belözoğlu’nun o selamı Semih Özsoy’a
Fenerbahçe

Emre Belözoğlu’nun o selamı Semih Özsoy’a

Gazişehir Gaziantep maçının yıldızı Emre Belözoğlu'nun maçtan çıkarken protokol tribününe verdiği özel selamın Başkan Vekili Semih Özsoy'a olduğu öğrenildi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 21 Ağustos 2019 19:52

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep’i 5-0’la geçen Fenerbahçe’de maça damga vuran Emre Belözoğlu alkışlar içerisinde oyundan çıkarken protokol tribüne selam göndermişti.

Gazişehir maçınının yıldızı kaptan Emre Belözoğlu, oyundan çıkarken protokol tribününü göstermiş herkes o özel selamın kime verildiğini merak etmişti…

Emre'nin o selamı verdiği kişinin Semih Özsoy olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun yeniden Fenerbahçe'ye dönüşünde büyük emeği olan Başkan Vekili Özsoy'u unutmayan Emre, o selamla kendisine teşekkür etmiş oldu. 39 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertli kulübe dönüşü sırasında bazı fikir ayrılıkları yaşanmış ancak devreye giren Semih Özsoy kararlı tutumu ile transferin gerçekleşmesini sağlamıştı.

Son güncelleme 19:52 | 21 Ağustos 2019
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