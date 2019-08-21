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Daniel Sturridge kimdir? Trabzonspor’un İngiliz yıldızı Sturridge kaç yaşında?
Trabzonspor

Daniel Sturridge kimdir? Trabzonspor’un İngiliz yıldızı Sturridge kaç yaşında?

Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. Taraftalar İngiliz yıldızın hayatına dair ayrıntıları araştırırken Daniel Sturridge nereli ve kaç yaşında gibi sorulara da cevap arıyor. İşte Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge kimdir sorusunun cevabı...

21 Ağustos 2019 18:13

Daniel Sturridge kimdir ve hangi takımlarda oynamıştır? Kariyeri boyunca 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tadan Daniel Sturridge, İngiltere’de başlayan kariyerini Türkiye’de sürdürecek. aniel Sturridge kimdir ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler…

DANİEL STURRİDGE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Eylül 1989 tarihinde İngiltere’nin Birmingham kentinde dünyaya gelen Daniel Sturridge, 6 yaşındayken Cadbury Athletic kulübünde futbol eğitimi almaya başlamıştır. Yetenekleri ile Aston Villa’nın dikkatini çeken Sturridge, bir yıl sonra buraya transfer olmuş ve 4 yıl sonra Coventry City’nin yolunu tutmuştur.

Son dakika! Trabzonspor Sturridge transferini KAPâa bildirdi

2003 yılında, Kevan Keagen yönetimindeki Manchester City’e transfer olan oyuncu, 2009 yılında 7 milyon 250 bin euro bedelle Chelsea’ye satılmıştır. Chelsea tarafından kadroda değerlendirilmeyen oyuncu, Bolton’a kiralanmıştır. 2012 yılında Liverpool’un dikkatini çeken Sturridge, 15 milyon euro bedelle kırmızı şeytanların kadrosuna dahil olmuştur.

2017 yılına kadar kadroda önemli bir role bürünen Sturridge, Jurgen Klopp’un takımın başına geçmesiyle birlikte pek forma şansı bulamamış ve West Bromwich’e kiralık olarak gönderilmiştir. Sturridge ile ipler ise bu yıl tamamen kopmuş ve yeni sözleşme imzalanmamıştır.

Forvet ve ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde forma giyebilen Sturridge, 1,80 boyunda ve sol ayağına hakimdir.

Son güncelleme 18:13 | 21 Ağustos 2019
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