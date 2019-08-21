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Cristiano Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! ‘Belki gelecek yıl bırakırım’
İtalya Serie A

Cristiano Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! ‘Belki gelecek yıl bırakırım’

Futbol dünyasının en öenmli figürlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, futbolu ne zaman bırakacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

21 Ağustos 2019 09:42

34 yaşındaki Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz yıl Juventus’a katıldıktan sonra tüm kulvarlarda 43 maçta 28 gol atarak İtalyan devinin 2018-19’da Serie A şampiyonu olmasına yardımcı oldu.

Ballon d’Or’u beş kazanan Ronaldo, emeklilik konusunda ise tam karar verememiş durumda. Konuyla ilgili TVI’ye demeç veren Ronaldo, “Emeklilik? Bilmiyorum. Her zaman anlık zevk almaya çalışıyorum. Belki gelecek yıl bırakırım. Belki 40-41 yaşına kadar oynarım…” ifadelerini kullandı.

Beş Şampiyonlar Ligi (dördü Real Madrid, biri Manchester United ile), üç Premier Lig, iki La Liga ve bir Serie A şampiyonluğu ve birçok bireysel başarı yaşayan Ronaldo, kendisinden daha başarılı bir kariyere sahip olan başka bir futbolcu olmadığını da belirtti.

Son güncelleme 09:42 | 21 Ağustos 2019
Açıklamala cristiano ronaldo italya juventus portekiz
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