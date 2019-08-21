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Çek manken Ekaterina Bobkova’dan Aleksandr Kokorin ile Pavel Mamaev için cinayete teşebbüs suçlaması
Dünyadan Futbol

Çek manken Ekaterina Bobkova’dan Aleksandr Kokorin ile Pavel Mamaev için cinayete teşebbüs suçlaması

Çekyalı manken Ekaterina Bobkova, Rus futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev ile ilgili yeni bir iddia ortaya sundu. Bobkova "İçkime ilaç katıp beni uyuşturdular, başıma vurarak beni bayıltıp balkondan attılar" sözleriyle futbolcular için cinayete teşebbüs suçlamasında bulundu.

21 Ağustos 2019 11:47

Rusya’da forma giyen Aleksandr Kokorin ile Pavel Mamaev Ekim 2018’de Rus diplomat Denis Pak’ı darp etti. Tverskoy Mahkemesi, “holiganlık” ve “kasten yaralama” suçlarından yargılanan Kokorin’i 18 ay ve Mamaev’i ise 17 ay hapis cezasına mahkum etti.

Darp olayının yaşandığı sırada olay yerinde olan Çek manken Ekaterina Bobkova futbolculara açılan davada görgü tanığı olmayı kabul etmişti.

Mayıs 2019’da davadan birkaç gün önce manken Çekya’daki kayak merkezinde otelin 4’üncü katındanki balkondan düştü. Doktorlar genç kadını yapay komaya soktu. Çekya savcılığı kaza diyerek olayı kapattı.

Ünlü manken Ekaterina Bobkova yaşanan olay sonrasında  tedavi için Rusya’ya götürüldü. Burada doktorlar genç kadınan ‘Balkondan düşmeden önce başına vurularak bayıtıldı’ raporu verdi.

Ekaterina Bobkova iyileştikten sonra başından geçenleri şöyle anlattı: “O gün sadece 2 kadeh şarap içmiştim. İçki uykumu getirdi. Sonra bir anda her şey karardı. Futbolcuların yolladığı adamlar tanık olmamam için içkime ilaç atıp beni uyuşturdu. Sonra da başıma vurarak beni bayıltıp balkondan attılar” Manken futbolculara cinayete teşebbüs ve azmettirme suçlamasıyla dava açılması için başvuru yaptı.

Son güncelleme 12:50 | 21 Ağustos 2019
Aleksandr Kokorin dava Ekaterina Bobkova mahkeme Pavel Mamaev rusya
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