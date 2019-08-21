SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan’ın okul arkadaşının 1 milyar dolarlık projesi mühürlendi
Bursaspor’da sadece vergi borçları kaldı!
TFF 1.Lig

Bursaspor’da sadece vergi borçları kaldı!

Bursaspor, transfer tahtasını açabilmek için oyunculara ödemesi gereken borcu ödedi. Yeşil-beyazlı takımın önündeki tek engel şu anda vergi borcu olurken, bunun da yapılandırılmasıyla bir kaç gün içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor.

21 Ağustos 2019 12:02

Bursaspor Kulübü, Umut Meraş’ın transferinin ardından futbolculara olan borçlarını ödedi. Yetenekli futbolcunun Le Havre satışından kaynaklanan 1.3 milyon Euro bonservis elde edilen gelir ile Bogdan Stancu ile Grozav’ın alacaklarına yaptığı indirimle borcunu ödedi. Bursaspor Kulübü böylelikle, bütün futbolculara olan borcunu ödemiş oldu.

TEK ENGEL VERGİ BORCU

Öte yandan yeşil-beyazlı yönetimin önünde tek engel olarak vergi borcu kaldı. Bu konuda da adımlar atan yönetimin borcu yapılandırması bekleniyor. Ankara ile görüşmelerini sürdüren yönetimin bu engeli de ortadan kaldırıp, bir kaç gün içerisinde tahtayı açacağı öğrenildi.

Bursaspor’un Anıl Karaer, Selçuk Şahin, Recep Aydın, Cüneyt Köz, Onurcan Piri, Josue, Nakoulma ve Kweuke ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son güncelleme 12:02 | 21 Ağustos 2019
bursaspor tff 1.lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
23/08/2019 - 20:30
-
Göztepe S.K.
Ankaragücü
24/08/2019 - 19:15
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
1 1 3
2 Sivasspor
1 1 3
3 Yeni Malatyaspor
1 1 3
4 Denizlispor
1 1 3
5 Alanyaspor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR