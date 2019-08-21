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Beckham’a 50 milyon dolarlık fatura şoku!
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Beckham’a 50 milyon dolarlık fatura şoku!

Efsane futbolcu David Beckham geçtiğimiz yıl ortağı olduğu yeni futbol takımı Inter Miami'yi duyurmuştu. Inter Maimi'nin stat arazisindeki çıkan madde herkesi şoke etti

SKOR DIŞ HABER 21 Ağustos 2019 10:50

David Beckham’ın kurucu ortağı olduğu Inter Miami takımının yeni stadyum arazisinde yüksek derecede arsenik maddesi tespit edildi. 2020 sezonundan itibaren Major Futbol Ligi’nde (MLS) mücadele edecek Inter Miami’ye tahsis edilen ve daha önce golf sahası olan alanda yasal limitin iki katı arsenik madde yayılması olduğu açıklandı.

İçinde bir AVM, otel ve park olması planlanan 1 milyar dolarlık proje hakkında açıklama yapan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, ‘Gelişmeler oldukça endişe verici’ diye konuştu.

Arsenik maddesine uzun dönem maruz kalmak cilt rahatsızlıkları, akciğer kanseri, kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

50 yıl boyunca golf sahası olarak kullanılan arazinin altında oluşan kirliliğin çok daha uzun zaman önce kapatılan belediye çöp yakma tesisi zamanından miras kaldığı belirtiliyor. Bazı yerlerde kirliliğin yüzeyin 15 santim altına kadar ulaştığı öğrenildi.

Söz konusu zehirli maddelerden arınmak için yapılacak temizliğin David Beckham’ın takımına 50 milyon dolara mal olacağı öğrenildi. Bu faturanın Belediye tarafından karşılanmayacağı da açıklandı.

Son güncelleme 10:50 | 21 Ağustos 2019
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