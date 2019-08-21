Amerika Açık öncesi son şampiyonlar yine favori

Teniste sezonun son Grand Slam’i Amerika Açık’ın başlamasına az bir zaman kaldı. Turnuvaya hazırlık anlamındaki son büyük test olan Cincinnati Masters sonrası tek erkekler ve kadınlarda klasman sıralamaları açıklandı.

Tek erkeklerde Novak Djokovic 1 numaradaki yerini korudu. Amerika AÇık’a son şampiyon olarak gidecek Sırp oyuncu yine turnuvanın en büyük favorisi. Rafael Nadal 2, Roger Federer 3. sıradaki yerini koruyor. Erkeklerde bir diğer dikkat çeken isim Daniil Medvedev oldu. Rus raket Cincinnati’deki zaferiyle birlikte 5. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Tek kadınlarda da Naomi Osaka, son şampiyon olarak ilk sıradaki yerini koruyor. 21 yaşındaki Japon raket geçtiğimiz sene Amerika Açık’ta Serena Williams’ı mağlup ederek kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaşmıştı. Wimbledon şampiyonu Ashleigh Barty, zirveyi takibine 2. sıradan devam ediyor. Bir diğer Cincinnati kazananı Madison Keys, tam 8 basamak yükselerek kendine 10. sırada yer buldu.

New York’ta düzenlenecek Amerika Açık Tenis Turnuvası 26 Ağustos’ta başlayıp 7 Eylül’de sona erecek.