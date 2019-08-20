Trabzonspor’un transfer görüşmesi yapacağı Daniel Sturridge İstanbul’a geldi

Trabzonspor transferi için uzun süredir uğraş verdiği İngiliz golcü Daniel Sturridge’i özel uçakla İstanbul’a getirdi. Geçtiğimiz günlerde ailesini Türkiye’ye göndererek Trabzon şehri hakkında bilgi alan Sturridge son detayları görüşmek için bordo mavili yöneticilerle bir araya gelecek.

Trabzonspor İngiltere Premier Lig’de son olarak Liverpool forması giyen Sturridge’nin transferinde mutlu sona çok yakın… Bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu akşam saatlerinde annesi Grace Sturridge ve menajeri olan amcası Dean Sturridge ile birlikte son görüşmeleri gerçekleştirmek için İstanbul’a geldi.

Yarın Trabzon’a giderek bordo mavili yetkililerle bir araya gelmesi beklenen 29 yaşındaki golcü futbolcunun son detayları görüştükten sonra sağlık kontrolünden geçeceği ve Trabzonspor’a imza atacağı öğrenildi.