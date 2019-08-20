SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye Suriye’de Rusya ile karşı karşıya geldi
Transfer Haberleri

Trabzonspor’un transfer görüşmesi yapacağı Daniel Sturridge İstanbul’a geldi

29 yaşındaki İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul’a geldi.

20 Ağustos 2019 07:44

Trabzonspor transferi için uzun süredir uğraş verdiği İngiliz golcü Daniel Sturridge’i özel uçakla İstanbul’a getirdi. Geçtiğimiz günlerde ailesini Türkiye’ye göndererek Trabzon şehri hakkında bilgi alan Sturridge son detayları görüşmek için bordo mavili yöneticilerle bir araya gelecek.

Trabzonspor İngiltere Premier Lig’de son olarak Liverpool forması giyen Sturridge’nin transferinde mutlu sona çok yakın… Bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu akşam saatlerinde annesi Grace Sturridge ve menajeri olan amcası Dean Sturridge ile birlikte son görüşmeleri gerçekleştirmek için İstanbul’a geldi.

Yarın Trabzon’a giderek bordo mavili yetkililerle bir araya gelmesi beklenen 29 yaşındaki golcü futbolcunun son detayları görüştükten sonra sağlık kontrolünden geçeceği ve Trabzonspor’a imza atacağı öğrenildi.

Son güncelleme 07:44 | 20 Ağustos 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
23/08/2019 - 20:30
-
Göztepe S.K.
Ankaragücü
24/08/2019 - 19:15
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
1 1 3
2 Sivasspor
1 1 3
3 Yeni Malatyaspor
1 1 3
4 Denizlispor
1 1 3
5 Alanyaspor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR