Tolga Ciğerci’den Galatasaraylıları kızdıracak açıklama! ‘Öbür taraf’

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe’nin Gazişehir Gaziantep’i 5-0 mağlup ettiği maçın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İmza atmasından yaklaşık 1 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıkan Tolga Ciğerci, “Hocamız benim için çok çalıştı. Ersun Hocam, Ali Başkanım benim için çok çalıştılar. Benim için her şey daha kolay oldu. Bütün teknik ekip, tüm Fenerbahçe camiası sayesinde sahaya çıkabildim. Performansımla takımıma, başkanıma yardımcı olmak istiyorum. Performansımla borcumu geri ödemek istiyorum. İnşallah başarırım.” ifadelerini kullandı.

“DÖRDÜNCÜ YILDIZI İSTİYORUZ”

Takımın kalitesiyle ilgili gelen bir soruya Tolga, “Çok iyi bir takımımız var. Dördüncü yıldızı kazanmak, şampiyonluğu almak istiyoruz. Bu sene takım, hoca, Fenerbahçe olarak çok iyiyiz. Çok inanıyorum, taraftarla birlikte şampiyon olacağız.” yanıtını verdi.

Sakatlığından geriye ağrısı kalıp kalmadığı şeklindeki soruyu Tolga Ciğerci, “Allaha şükür çok iyiyim. Bir sıkıntım kalmadı. Hocam da biliyor, bunu söyledim. Daha fazla maçlara çıkar, takımıma yardımcı olabilirim inşallah.” sözleriyle yanıtladı.

GALATASARAY DEMEDİ; “ÖBÜR TARAF”

Tolga Ciğerci, “Şutlarım çok iyi. Bunu öbür tarafta da göstermiştim. Ne kadar iyi futbolcu olduğumu göstereceğim. Başkana gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Tek başkana değil, hocaya, teknik ekibe, stadyuma çok teşekkür ediyorum. Borcumu ödemek istiyorum.” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.