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Son dakika Fenerbahçe’de Moses şoku yaşanıyor!
Fenerbahçe

Son dakika Fenerbahçe’de Moses şoku yaşanıyor!

Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında sakatlanan Victor Moses'ın ön üst adalesinde kısmı yırtık tespit edildi.

20 Ağustos 2019 14:18

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0’lık galibiyet sonrasında keyifler Victor Moses’tan gelen haberle kaçtı!

Nijeryalı oyuncu, Dirar’a yaptığı 4. golün asistinde sakatlanarak yerini Ferdi Kadıoğlu’na bıraktı.

Yapılan tetkiklerden sonra Moses'in ön üst adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun 4-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-lacivertli futbolcunun milli aranın ardından ve Galatasaray maçı öncesinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

20 Ağustos 2019 Fenerbahçe sahasında lige iyi başlıyor! Süper Lig`de 2019-2020 sezonundaki ilk maçında Gazişehir Gaziantep`i 5-0 yenen Fenerbahçe, lig tarihinde ev sahibi olduğu 40. açılış maçında 32. galibiyetini elde etti. Ligde 123 hafta sonra liderliğe oturan, 35 maç sonra 5 gol atan, sahasında 3 yılı aşkın bir süre sonra 5 farklı galip gelen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligdeki en farklı galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:35 | 20 Ağustos 2019
Fenerbahçe Victor Moses
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