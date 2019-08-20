Son dakika Fenerbahçe’de Moses şoku yaşanıyor!

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0’lık galibiyet sonrasında keyifler Victor Moses’tan gelen haberle kaçtı!
Nijeryalı oyuncu, Dirar’a yaptığı 4. golün asistinde sakatlanarak yerini Ferdi Kadıoğlu’na bıraktı.
Yapılan tetkiklerden sonra Moses'in ön üst adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun 4-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı-lacivertli futbolcunun milli aranın ardından ve Galatasaray maçı öncesinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.