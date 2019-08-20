Son dakika! Beşiktaş Georges Kevin N’Koudu transferi için prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş, bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da bulunan 24 yaşındaki sol kanat Georges Kevin N'Koudu'nun kiralanması konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Siyah beyazlılar geçtiğimiz sezonu Monaco’da kiralık olarak geçiren genç futbolcu ile maaş konusundaki görüşmelerini sürdürüyor.
Kariyerinde Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu bu takımlarda toplam 119 maçta 14 gol 10 asistlik performans ortaya koydu.
Fransa Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen N’Koudou’nun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.