Sassuolo Mert Müldür’ün transferini resmen açıkladı

İtalya Serie A’ya bir Türk daha katıldı… Daha önce Merih Demiral’ı Alanyaspor’dan transfer edip 6 ay sonra Juventus’a satan Sassuolo, bu kez Mert Müldür’ü kadrosuna kattı.

İtalyan ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 20 yaşındaki sağ bekin Rapid Wien’den transfer edildiğini duyurdu. Rapid Wien altyapısında yetişen Mert Müldür, geçen sezon A takımla 39 resmi maçta forma giymişti. 1.88 boyundaki dev sağ bek, şu ana kadar A Milli Takım formasını da 2 kez sırtına geçirdi.

Genç yıldız adayı böylece İtalya’da bu sezon top koşturan 7. futbolcumuz olacak. İşte Serie A’da forma giyen Türk futbolcular:

Cengiz Ünder – Roma

Hakan Çalhanoğlu – Milan

Merih Demiral – Juventus

Mert Çetin – Roma

Koray Günter – Genoa

Sinan Gümüş – Genoa

Mert Müldür – Sassuolo