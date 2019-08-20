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Sakaryaspor Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto 3. Lig

Sakaryaspor Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor ve Kocaelispor hazırlık maçında mücadele edecek. Maç saat 20.00'da başlayacak. Üst lige yükselmek isteyen iki takım hazırlık maçlarında her şeyini ortaya koyacak. Peki Sakaryaspor Kocaelispor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

20 Ağustos 2019 19:26

Sakaryaspor ve Kocaelispor bu akşam karşı karşıya geliyor. Mücadele Sakarya Atatürk Stadyumu'nda düzenlenecek. Maçın yayıncı kurululuşu ise bulunmuyor. İki takım arasındaki ikinci hazırlık maçı ise 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü oynanacak. Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇ BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ

Sakaryaspor Basın Sözcüsü Recep Demir, salı günü Kocaelispor ile oynanacak hazırlık karşılaşmasının bilet satışları hakkında açıklamalarda bulundu.

Salı günü oynanacak Sakaryaspor – Kocaelispor hazırlık karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Basın Sözcüsü Recep Demir, şu ana kadar gişelerden 8 bin 237 biletin satıldığını dile getirerek, maç günü stadın hınca hınç olacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Demir, “Salı günü taraftarımızla bütünleşeceğimiz bir müsabakaya çıkacağız. Şu ana kadar gişemizden 8 bin 237 adet bilet satıldı. Özellikle kale arkası ve maraton alt tribününe ilgi büyük. Bildiğiniz gibi numaralı tribünde de taraftarımızın isteği üzerine indirime gitmiştik. İndirim sonrası numaralı satışları da ivme kazandı. Hava muhalefetini de göze alırsak 3 gün için fena bir rakam değil. Maç günü stadımızın hınca hınç olacağına inancımız tam” dedi.

İHA

Son güncelleme 19:26 | 20 Ağustos 2019
kocaelispor Sakaryaspor
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