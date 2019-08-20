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Obama’nın forması 120 bin dolara satıldı
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Obama’nın forması 120 bin dolara satıldı

Eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın lisede giydiği forma, bir açık arttırma sonucunda 120 bin Dolar'a satıldı.

SKOR DIŞ HABER 20 Ağustos 2019 16:37

ABD’de her spor liginin galibi, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra Beyaz Saray’a davet edilir. Bu durum son dönemde bir nebze sekteye uğrasa da onurlandırma ritüeli olarak halen devam ediyor.

Eski ABD Başkanı Barrack Obama, 2 dönemlik başkanlık sürecinde birçok takımı Beyaz Saray’da ağırladı. Bu ağırlamalarda takımlar jest amacıyla Obama yazılı kendi kulüp formalarını Obama’ya bir hediye olarak takdim etti.

Bu sefer ise konu Barrack Obama’nın kendi forması. Amerika’nın ilk siyahi başkanının lise takımı maçında giydiği forma, açık arttırma ile satıldı. Büyük ilgi gören organizasyonda 23 numaralı Punahou Lisesi forması 120 bin Dolar karşılığında alıcısına ulaştı.

Formanın sahibi Peter Noble, Obama mezun olduktan sonra 23 numaralı formayı taşıyan isim oldu. Noble, formanın Obama tarafından giyildiğini ancak başkan seçilmesi ve bir dergi kapağına 23 numaralı isim olarak çıkması sonucunda farkettiğini söyledi.

Son güncelleme 17:18 | 20 Ağustos 2019
Barack Obama basketbol forma
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