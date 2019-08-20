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Manchester United’tan ırkçılık karşıtı açıklama
Dünyadan Futbol

Manchester United’tan ırkçılık karşıtı açıklama

Premier Lig ikinci hafta karşılaşmasında Wolverhampton'a konuk olan Manchester United'ta penaltı kaçıran Paul Pogba Twitter üzerinden ırkçı saldırıya maruz kaldı.

SKOR DIŞ HABER 20 Ağustos 2019 14:26

Premier Lig’de ikinci hafta mücadelesinde Wolverhampton’la Manchester United Molineux’ta karşı karşıya geldi.

İlk yarıda Anthony Martial ile öne geçen Kırmızı Şeytanlar’a karşılık Ruben Neves’ten geldi. 68. dakikada ise Paul Pogba takımı adına penaltıdan yararlanamadı.

Bunun ardından Fransız futbolcu Twitter üzerinden ırkçı saldırıya uğradı. Son yedi günde aynı sebepten dolayı ırkçı saldırıya uğrayan oyuncu sayısı üçe yükseldi. Manchester United’lı oyuncular Marcus Rashford ve Harry Maguire, takım arkadaşları Pogba’ya destek veren paylaşımlarda bulundu.

Manchester United resmi internet sitesi üzerinden saldırıların iğrenç olduğunu ve kulübün bu tarz davranışlara karşı sıfır töleransı olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. Takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de penaltı atıcısı kararının arkasında olduğunu söyleyerek Pogba’ya destek verdi.

Son güncelleme 14:28 | 20 Ağustos 2019
ırkçılık manchester united Paul Pogba Wolverhampton Wanderers
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