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Manchester City-Tottenham Hotspurs düellosu kavgaya dönüştü
Dünyadan Futbol

Manchester City-Tottenham Hotspurs düellosu kavgaya dönüştü

Premir Lig ikinci hafta müsabakalarından Manchester City ile Tottenham Hotspurs arasında oynanan maçta City'nin 90+3'te Gabriel Jesus ayağından bulduğu gol, VAR sistemine takılmış ve iptal edilmişti. İki takımın taraftarları arasında ise halen bir uzlaşmaya varılmamış gibi gözüküyor.

SKOR DIŞ HABER 20 Ağustos 2019 15:29

Geride kalan hafta sonunun en önemli Premier Lig mücadelesi, Manchester United ile Tottenham Hotspurs arasında oynanmıştı.

Maç 2-2’lik eşitlikle devam ederken Gabriel Jesus’un 90+3’te attığı gol, City cephesinde büyük sevinç yaratmış ancak hemen gol öncesi Aymeric Laporte’un eline çarpan top VAR sistemine takılmış ve gol iptal edilmişti.

Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı ancak golün iptal edilmesi taraftarlar kanadında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bu sebeple maç sonrası Etihad Stadyumu’nun hemen dışında iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

İtişmelerle başlayan kavganın tanıkları ilk hamlenin hangi taraftan geldiğinden pek emin değil. İngiliz polisi ise kavgaya müdehale edip tarafları ayırdı. Ayrıca iki kişi de göz altına alındı.

Son güncelleme 15:43 | 20 Ağustos 2019
Manchester City Tottenham
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