Manchester City-Tottenham Hotspurs düellosu kavgaya dönüştü

Geride kalan hafta sonunun en önemli Premier Lig mücadelesi, Manchester United ile Tottenham Hotspurs arasında oynanmıştı.

Maç 2-2’lik eşitlikle devam ederken Gabriel Jesus’un 90+3’te attığı gol, City cephesinde büyük sevinç yaratmış ancak hemen gol öncesi Aymeric Laporte’un eline çarpan top VAR sistemine takılmış ve gol iptal edilmişti.

Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı ancak golün iptal edilmesi taraftarlar kanadında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bu sebeple maç sonrası Etihad Stadyumu’nun hemen dışında iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

İtişmelerle başlayan kavganın tanıkları ilk hamlenin hangi taraftan geldiğinden pek emin değil. İngiliz polisi ise kavgaya müdehale edip tarafları ayırdı. Ayrıca iki kişi de göz altına alındı.

Tense atmosphere at FT & @ManCity @SpursOfficial fans square up for some post-match afters! City fans did not like that #VAR decision & dropping those points after dominating the game! #MCITOT #THFC #COYS #Spurs #AwayFans #PL pic.twitter.com/K6w1sFrFmh

