Juventus’tan Neymar için müthiş teklif! 100 milyon Euro ve Dybala…

İspanya Ligi’nin iki dev kulübü Real Madrid ve Barcelona’nın transferi için çekişme halinde olduğu Brezilyalı yıldız Neymar için Juventus’tan flaş bir hamle geldi.

İspanya basınından AS’ta yer alan habere göre; Juventus, Neymar için Paris Saint-Germain’e 100 milyon Euro+Paulo Dybala’nın bonservisini önerdi. Barcelona ve Real Madrid’in Neymar yarışına katılan Juventus’un yaptığı bu teklif transferde ibrenin İtalyanlar’a kaymasına neden oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için tüm kozlarını oynamak isteyen Juventus’un Ronaldo’nun ardından Neymar’ı da alarak transferde dev bir adım atması bekleniyor.

2017 yazında Barcelona’dan PSG’ye 222 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Neymar, geçen sezon 28 resmi maçta Fransız devinin formasını giydi ve 23 gol atıp 13 asist yaptı.