Juventus çıldırdı! Neymar için 100 milyon Euro ve Dybala…

İtalya Serie A devi Juventus, yaz boyunca adı Real Madrid ve Barcelona ile anılan, PSG’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Neymar için teklifte bulundu.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Torino ekibi, Brezilyalı yıldız için 100 milyon Euro ve Paulo Dybala’yı içeren bir teklif sundu. 7 yıldır Çizme’de büyük bir dominasyon yakalayarak üst üste lig şampiyonluğu yaşayan Juve, Şampiyonlar Ligi için tüm kozlarını oynuyor.

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel de Rennes maçı sonrasında Neymar’ın transferi için sorulan soruya, “Onun yerine birisi alına kadar takımdan ayrılmayacak. Yeni bir oyuncu alınmadan buradan ayrılması imkansız” cevabını vermişti.

PSG, Neymar’ı 2017 yılında 222 milyon Euro bedelle transfer etti.

Juventus ise geçtiğimiz günlerde Dybala’ya Manchester United ile transfer görüşmesi yapması için izin vermişti.