İtalyanlar duyurdu! Fiorentina’dan Ribery’e servet değerinde sözleşme

Bir dönem Türkiye’de Galatasaray forması giyen Franck Ribery İtalya’ya transfer oluyor… 2007’de 30 milyon Euro karşılığında Bayern Münih’e transfer olan ve Alman devinde 12 yıl aralıksız görev yapan Ribery’nin Fiorentina ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sky Sport Italia’da yer alan habere göre; Bayern Münih’in sözleşme yenilemediği yıldız futbolcu, 2 yıllık sözleşme için Fiorentina yönetimi ile anlaşma sağladı. Ribery’nin 2 yıl için İtalyan ekibinden toplamda 8 milyon Euro net maaş ve 1 milyon Euro bonus alacağı aktarılırken bu hafta sağlık kontrolleri için Floransa’ya gideceği, ardından resmi imzayı atacağı aktarıldı.

Ribery, profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 556 maçta 146 gol atıp 210 asist yaptı.