SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Mezar yerlerine zam komisyondan geçti
İtalyanlar duyurdu! Fiorentina’dan Ribery’e servet değerinde sözleşme
Transfer Haberleri

İtalyanlar duyurdu! Fiorentina’dan Ribery’e servet değerinde sözleşme

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Franck Ribery'nin Fiorentina ile servet değerinde bir sözleşme imzaladığı duyuruldu.

SKOR DIŞ HABER 20 Ağustos 2019 20:43

Bir dönem Türkiye’de Galatasaray forması giyen Franck Ribery İtalya’ya transfer oluyor… 2007’de 30 milyon Euro karşılığında Bayern Münih’e transfer olan ve Alman devinde 12 yıl aralıksız görev yapan Ribery’nin Fiorentina ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sky Sport Italia’da yer alan habere göre; Bayern Münih’in sözleşme yenilemediği yıldız futbolcu, 2 yıllık sözleşme için Fiorentina yönetimi ile anlaşma sağladı. Ribery’nin 2 yıl için İtalyan ekibinden toplamda 8 milyon Euro net maaş ve 1 milyon Euro bonus alacağı aktarılırken bu hafta sağlık kontrolleri için Floransa’ya gideceği, ardından resmi imzayı atacağı aktarıldı.

Ribery, profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 556 maçta 146 gol atıp 210 asist yaptı.

Son güncelleme 20:43 | 20 Ağustos 2019
bayern münih Fiorentina ribery transfer
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
23/08/2019 - 20:30
-
Göztepe S.K.
Ankaragücü
24/08/2019 - 19:15
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
1 1 3
2 Sivasspor
1 1 3
3 Yeni Malatyaspor
1 1 3
4 Denizlispor
1 1 3
5 Alanyaspor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR