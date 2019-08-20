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Isimat Mirin, Toulouse’a kiralanıyor
Beşiktaş

Isimat Mirin, Toulouse’a kiralanıyor

Beşiktaş'a geçen sezon devre arasında transfer olan Nicolas Isimat-Mirin, ülkesinin takımlarından Toulouse'a kiralanıyor.

20 Ağustos 2019 11:04

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı tarafından kadroda düşünülmeyen Nicolas Isimat-Mirin, Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse’a kiralanıyor…

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre; 28 yaşındaki stoper, satın alma opsiyonu ile kiralık olarak gidecek. Oyuncunun yıllık ücretini Toulouse ödeyecek.

Geçen sezonun devre arasında PSV’den transfer edilen Fransız oyuncunun adı ilk olarak Amiens ile anıldı ancak Beşiktaş’ın mali konularda anlaşamaması üzerine transferden vazgeçildi.

Mirin geçen sezon Süper Lig’de 14 maçta bin 215 dakika görev aldı.

Son güncelleme 11:28 | 20 Ağustos 2019
beşiktaş Fransa Ligue 1 Nicolas Isimat Mirin Toulouse
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